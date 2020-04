Un bicchiere di vino pronto a raggiungere lo spazio: "Astrogiulia" protagonista a #stappatincasa

A partire dalle 19 Luca Balbiano, produttore vitivinicolo che ha dato avvio all’iniziativa per stappare in compagnia anche in tempo di quarantena, converserà in diretta sulla pagina Facebook #stappatincasa con la torinese Giulia Bassani, meglio conosciuta come @astrogiulia, promettente studentessa di ingegneria aerospaziale con il sogno di un futuro da astronauta.