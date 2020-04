Facciamo Luce Tutti Insieme: concerti e performance teatrali in streaming dalla Galleria Grande della Reggia di Venaria

La Venaria Reale, il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, il Teatro Regio Torino, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, il Teatro Concordia - Fondazione Via Maestra - Venaria Reale sono chiusi al pubblico ma continuano la loro programmazione di eventi ed iniziative per un pubblico che sempre più numeroso segue le diverse attività proposte in streaming, in attesa della loro riapertura.

In particolare, per le prossime domeniche 3 e 10 maggio 2020, dalle ore 17, condivideranno le loro piattaforme social per proporre congiuntamente l’iniziativa Facciamo luce tutti insieme: in diretta streaming dalla Galleria Grande della Reggia di Venaria, sarà possibile seguire una serie di concerti, letture recitate e performance teatrali registrate su vari temi.

L’intento ha subito raccolto l’adesione e registrato l’entusiasmo di tutte le direzioni coinvolte: si tratta infatti di un’iniziativa simbolica e concreta al tempo stesso, finalizzata ad attuare il proposito di condivisione di idee e attività da parte di diverse istituzioni culturali del territorio che -riunite insieme- possono creare condizioni migliori in questo particolare periodo per un rilancio di progetti culturali comuni, con rimandi e scambi reciproci di suggestioni e di pubblico.

I collegamenti on line sono previsti dal sito web www.lavenaria.it e dai profili social dei sei enti culturali secondo questo programma:

DOMENICA 3 MAGGIO, dalle ore 17

Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino:

Polifonie, Coro da camera del Conservatorio di Torino

Dario Tabbia Direttore, Astrid Saraceni, pianoforte

Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale:

Agosto 1999 - La notte estiva

tratto da Cronache Marziane di Ray Bradbury

Testo letto dal Direttore artistico Valerio Binasco

DOMENICA 10 MAGGIO, dalle ore 17

Teatro Concordia - Fondazione Via Maestra - Venaria Reale:

La vita del Signor De Molière

di Michail Bulgakov

Testo interpretato da Eugenio Allegri

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani:

Il mercante di stelle

di Gianni Rodari

contributo di Daniel Lascar e Isabella Locurcio con la partecipazione degli allievi della Scuola di Teatro, a cura di Luigina Dagostino e con la collaborazione di Micol Jalla

La luce

di Marina Carpineti, Marco Giliberti, Nicola Ludwig, del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano

contributo di Emiliano Bronzino

Teatro Regio Torino:

Pagine del grande repertorio operistico italiano

dal Barbiere di Siviglia di Rossini, dalla Norma di Bellini, dalla Bohème di Puccini, dalla Traviata di Verdi

«Sono quattro le pagine del grande repertorio operistico italiano che abbiamo scelto per “Facciamo luce tutti insieme”: arie e duetti celebri che risuonano di colori vivaci e intensi evocando il fascino lunare o il chiarore dell’alba che precede il giorno. Nella cavatina del Conte d’Almaviva “Ecco, ridente in cielo” dall'Atto I del Barbiere di Siviglia Rossini colloca la serenata sotto la finestra del nobile innamorato in una Siviglia ancora avvolta nelle ultime propaggini della notte. È immersa in una misteriosa atmosfera notturna, tutta romantica, anche l’ipnotica preghiera alla luna della sacerdotessa Norma nella cavatina “Casta Diva” dall’Atto I del melodramma di Bellini. Così come all’“alba lunar” Rodolfo paragona il viso di Mimì nella cabaletta “O soave fanciulla” dal Quadro I della Bohème di Puccini. Sebbene nell’illusione di un momento, anche la cristallina idea di felicità che si forma nel cantabile del duetto “Parigi, o cara” fra Alfredo e Violetta dall’Atto III della Traviata di Verdi manifesta la speranza di rinascita della protagonista».

Sebastian F. Schwarz, Sovrintendente e Direttore artistico Teatro Regio Torino