Covid-19, Ravetti: "La Lega dice no al Pd, per il compenso aggiuntivo gli operatori della sanità aspetteranno"

“Tanti elogi per gli operatori sanitari, poi quando si passa al concreto, la Lega preferisce la propaganda e affossa la nostra proposta che avrebbe potuto essere approvata velocemente in sede legislativa”

“La nostra proposta di assegnare un compenso aggiuntivo agli operatori sanitari del Piemonte è stata respinta. La Lega ha scelto la via della propaganda, evitando l’approvazione in tempi stretti di un provvedimento che avrebbe rappresentato un riconoscimento concreto dell’impegno straordinario dei lavoratori della nostra sanità impegnati in prima linea, attraverso indennità, incentivi e l’attribuzione di un beneficio economico giornaliero”: così commenta il Capogruppo regionale del Pd Domenico Ravetti.