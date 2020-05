La formazione non si ferma: dalle lingue alla programmazione, cosa imparare online

La situazione legata al coronavirus continua ad impattare drasticamente sulla quotidianità delle famiglie italiane e del resto del mondo, obbligando milioni di individui a restare confinati a casa.

Le attività didattiche per gli studenti proseguono comunque, grazie ad internet e alle risorse online, così come i corsi di laurea e fra poche settimane anche la maturità. Al contempo, sul web si sono diffuse tantissime iniziative parallele in merito al tema formazione, sia per giovani che per adulti, per studenti e professionisti, passando anche per i semplici curiosi.

Oggi è infatti possibile trovare una miriade di corsi e app che permettono di apprendere tanti diversi argomenti, restando a casa, e alle volte senza spendere un solo euro. Dalle lingue alla programmazione, ecco cosa si può imparare online.

Mimo, l’app per imparare le basi della programmazione

Non è mai troppo tardi per imparare le basi della programmazione, soprattutto in un’epoca dove questa competenza può fare la differenza in tantissimi settori diversi, non per forza legati all’informatica. Mimo è l’app che rende tutto questo possibile, grazie ad una serie di programmi interattivi pensati per facilitare l’apprendimento di queste nozioni. Mimo, non a caso, non è una app qualsiasi ma un software che ha fatto incetta di premi nei mesi passati, dunque particolarmente affidabile e apprezzato anche dagli esperti del settore, e non solo dai neofiti.

Cosa è possibile apprendere grazie a Mimo? Ad esempio linguaggi come C++ e Java, insieme a Python e Javascript. Tutte competenze utili per programmare in molti settori diversi, compreso quello dei videogames. L’unico vero limite è che questa applicazione non è al momento disponibile in italiano, ma basta una semplice base di inglese per iniziare a studiare il linguaggio digitale.

Imparare una lingua straniera grazie a Babbel

A proposito di inglese, chi desidera padroneggiare la lingua di Albione oggi può farlo online, grazie ad alcune app specializzate in questo campo. Naturalmente la lista delle lingue non si limita all’inglese, ma va ben oltre. Grazie ad alcune applicazioni specializzate, come ad esempio Babbel, si accede ad un programma grazie al quale si impara il tedesco, il francese e molto altro ancora, accedendo ad una serie di esercizi progettati per ogni livello, da quello basico fino ad arrivare alle competenze avanzate.

Apprendere una lingua è sempre un punto di forza notevole, soprattutto se si considera l’importanza degli idiomi stranieri per il curriculum degli studenti o di chi già lavora, e mira ad una posizione più importante, o alla possibilità di lavorare all’estero, oppure a contatto con clienti internazionali.

I programmi NASA e ISS: lo spazio va online

Da oggi non serve essere dei provetti astronauti, per poter “assaggiare” lo spazio, né spendere migliaia di euro per iscriversi ad un corso specialistico. Ci pensano infatti la NASA e l’ISS a rendere disponibili una serie di corsi online del tutto gratuiti, ad iscrizione libera, e a tema ovviamente spaziale.

Grazie a questi corsi, dunque, chiunque lo desidera può imparare tantissime nozioni diverse sul tema, dalle nane brune ai pianeti oltre il nostro sistema solare. Questo set di corsi, poi, sa come andare incontro ad ogni esigenza: non viene rivolto soltanto agli studenti o agli esperti, ma anche ai bambini e ai loro genitori, che desiderano trovare in questo momento una forma costruttiva di svago, da vivere tutti insieme a casa.

Sicurezza online e trasformazione digitale

La sicurezza online rappresenta un tema sempre più importante, dovuto ovviamente alla trasformazione digitale, che ha reso il web uno spazio ricco di opportunità, ma anche di insidie.

Grazie a CISCO, oggi chi vuole può iscriversi gratuitamente alla Networking Academy e partecipare ad una serie di corsi pensati proprio per questo tema. Si parla per esempio della cyber security, ma anche della già citata digital transformation. Ci sono anche alcuni corsi orientati ad un argomento già affrontato in precedenza, come la programmazione informatica, insieme ad altri ambiti al momento centrali, come l’Internet of Things.

Di questi tempi, dunque, le opportunità per arricchirsi culturalmente e didatticamente non mancano, con una vasta platea di corsi online gratuiti.