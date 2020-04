UGL Piemonte ha incontrato l’Assessore ai Trasporti Gabusi: "Servono certezze in vista della Fase 2”

Oggi, giovedì 30 aprile, l’UGL Piemonte nella persona del Segretario Regionale Armando Murella e tutti i Segretari Provinciali di Categoria dei Trasporti, hanno incontrato, in modalità di videoconferenza l’Assessore Regionale del Piemonte, Marco Gabusi, per valutare la fase 2 di ripartenza dall’Emergenza Covid-19.nel Trasporto Pubblico Locale.

L’UGL ha evidenziato le preoccupazioni inerenti le nuove linee guida sul Tpl, sia in termini d'incarrozzamento dei passeggeri, evitando assolutamente la salita dalla porta anteriore, sia in termini di distanziamento sociale sui Bus. L’Ugl ha evidenziato in modo categorico, che non accetterà’ responsabilità non contemplate ai lavoratori sui controlli delle direttive anti Covid dell’utenza.

Richiede inoltre una maggiore attenzione verso le aziende che in modo anomalo attingono al fondo di solidarietà, tagliando oltre la ragionevole necessità il servizio, creando pericolosi affollamenti sui bus.

La Regione Piemonte ha soddisfatto in pieno le aspettative del Contratto di Servizio, ma sicuramente si troverà a breve in serie difficoltà, poiché non ha ricevuto da due mesi a questa parte alcun introito. GTT ha chiuso tutti i punti vendita e Trenitalia li ha decisamente ridotti.



Tenuto conto delle criticità del momento si è concordi, con tutte le precauzioni del caso, alla ripartenza del Servizio Pubblico.

L’Ugl ha chiesto inoltre che si intervenga al più presto nel settore del Trasporto Aereo, nel caso specifico l’Aeroporto di Caselle, che al momento, risulta quasi del tutto fermo a causa del Covid-19. Infatti si è comunicata la richiesta di un progetto, terminato questo periodo di emergenza, che attragga nuovi vettori e nuovi collegamenti da convogliare sullo scalo torinese, con il resto della Regione Piemonte, che sicuramente sta cercando di ritrovare linfa vitale nel Turismo, anche straniero, non solo nella stagione estiva, ma anche nel resto del periodo dell’anno.



Il punto fondamentale che l’Ugl richiede con forza fin da subito è il pieno rispetto e salvaguardia della salute, sia dei lavoratori dipendenti nel settore Trasporti, che dei passeggeri che ne usufruiscono il servizio, quali, la sanificazione dei mezzi, DPI a tutti i dipendenti, il rispetto delle distanze di sicurezza.