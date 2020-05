Coronavirus, da domani a Nichelino riparte anche il mercato di piazza Dalla Chiesa

Dopo i mercati rionali la scorsa settimana, da domani, 2 maggio, a Nichelino riparte anche quello del sabato, quello di via Primo Maggio e piazza Dalla Chiesa, il più grande della città.

L'annuncio lo ha dato il sindaco Giampiero Tolardo. Sarà obbligatorio entrare nell'area con la mascherina e alle bancarelle potranno accedere solamente i residenti di Nichelino. Sono previsti due punti di ingresso e di uscita, da via Primo Maggio e da via Ponchielli. Il mercato sarà aperto al pubblico dalle ore 8.15 fino alle 13.15, riservato ovviamente ai soli banchi alimentari (che saranno una sessantina).

I controlli verranno fatti da vigili urbani, carabinieri, volontari della Croce Rossa (che misureranno la temperatura corporea e distribuiranno guanti) e altri 60 volontari dei comitati di quartiere e dell'istituto Engim. Sarà consentito fare la spesa ad una sola persona per nucleo familiare, non sarà quindi permesso andare a fare la spesa in coppia, anche se con propri parenti.

Intanto, il Comune di Nichelino ha lanciato l'iniziativa www.doveconsegno.it, opportunità promossa dall'assessorato al commercio in collaborazione con il consigliere comunale Gianluca Crimaldi: gli esercenti hanno la possibilità di registrarsi gratuitamente inserendo la propria attività fra quelle che in una determinata area geografica effettuano la consegna a domicilio.

Un altro piccolo segnale che va nella direzione di un graduale ritorno alla normalità, per una città che vuole ripartire.