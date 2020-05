Emergenza coronavirus, mille mascherine chirurgiche donate al Comune di Chieri

“Ringrazio l’azienda Aunde Italia, e l’amministratore Enrico Vergnano, che ha donato al Comune di Chieri mille mascherine. Si tratta di mascherine facciali ad uso medico (cd. chirurgiche) di tipo I”: lo annuncia il Sindaco Alessandro Sicchiero.

L’Aunde Italia, con sede a Porino, produce tessuti e covers per il settore automotive, ed ha iniziato una produzione di mascherine approvate dall’Iss-Istituto Superiore di Sanità.

Si tratta di una delle poche aziende piemontesi ad ottenere questa approvazione dopo l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, che consente la produzione in deroga di mascherine sulla base di un’autocertificazione e il superamento di una serie di test. “Una donazione che ci fa particolarmente piacere, perché giunge da un’azienda che non solo è guidata da chieresi ma ha più del 70% di chieresi tra i propri dipendenti”.