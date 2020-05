Magliano (Moderati): "Manutenzione delle seconde case: una questione di sicurezza

"Appello alla Giunta Regionale: permettiamo, purché in condizioni di assoluta sicurezza e nel più rigoroso rispetto delle distanze interpersonali, l'accesso alle seconde case per la manutenzione del verde di pertinenza", chiede Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale.

"Non è una questione di decoro, ma di sicurezza. Le "seconde case" non sono soltanto le case-vacanza, ma, nella nostra regione, sono spesso vecchie case di famiglia, in luoghi non turistici, perlopiù disabitati e isolati. Non vi è ragione di impedire la cura e la manutenzione delle seconde case e dei terreni di pertinenza delle stesse, se si limita l’accesso a coloro che devono prendersi cura delle proprietà. La crescita incontrollata e disordinata della vegetazione porta con sé il rischio che eventuali incendi boschivi giungano a lambire le case". "Facciamo sì che il rischio non aumenti e facciamo sì che non aumenti il carico di lavoro dei Volontari (AIB e Protezione Civile), che sono e continueranno a essere impegnati nella gestione dell'emergenza da Covid-19", conclude Magliano.