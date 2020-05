Fca, Ficco: "Preziosa la scelta di produrre mascherine in Italia"

"La scelta di FCA di produrre mascherine è una notizia preziosa per l’Italia, che ci aiuterà ad affrontare la fase 2". Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto.

"FCA a marzo - aggiunge Ficco - aveva già deciso di aiutare la società Siare a incrementare la produzione di ventilatori e quindi si sta dimostrando un vero punto di riferimento per il Paese. Peraltro anche sul piano della sicurezza sul lavoro, l’accordo firmato il 9 aprile con FCA sulle linee guida contro la diffusione del Covid-19 per molti versi ha fatto da apripista e costituisce un punto di riferimento per molti. Come sindacato naturalmente siamo pienamente disponibili a collaborare per creare le migliori condizioni possibili all'inizio dell’attività di produzione di mascherine il prima possibile".