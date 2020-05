Hanno improvvisato una grigliata per festeggiare il Primo maggio nel cortile condominiale. Per questo motivo sette persone sono state sanzionate per violazione delle misure di contenimento del coronavirus a Trofarello.

Qualche altro partecipante al banchetto è riuscito ad allontanarsi prima dell'arrivo dei carabinieri, arrivati sul posto per verificare la situazione.