Rissa da film in via Cernaia: tre arrestati. Uno di loro armato di spranga aizza il suo cane contro gli altri due

Hanno scatenato una rissa con inseguimento da film in via Cernaia, a pochi passi da Porta Susa e dalla sede della Questura. L'episodio, avvenuto domenica scorsa, ha avuto per protagonisti tre uomini, che adesso sono stati arrestati per rissa aggravata dall'uso di armi.

Erano circa le 18 e 40 quando una pattuglia della polizia in transito su via Cernaia ha notato correre, sotto il porticato dell’ex palazzo Rai, due persone. Dietro di loro un terzo uomo, armato di una sbarra di ferro, che ha liberato un pastore tedesco al loro inseguimento. Il cane ha raggiunto uno dei due, un trentasettenne di origine croata, e lo ha azzannato; questi, nonostante l’aggressione, ha colpito a calci e pugni la persona a lui vicina, un rumeno di 37 anni. Soltanto il pronto intervento degli agenti ha fatto sì che il croato non abbia riportato lesioni gravi.

Il proprietario dell’animale, un italiano di 53 anni, con numerosi pregiudizi di polizia, è stato disarmato della spranga e invitato immediatamente a calmare il pastore tedesco. Sembra che il litigio fra i tre fosse nato pochi istanti prima, per futili motivi. La spranga è stata recuperata dagli operatori e sottoposta a sequestro, il cane affidato alla moglie del proprietario.

I tre sono stati tratti in arresto per rissa in concorso e contestualmente sanzionati per aver violato le misure previste per la prevenzione della diffusione del Covid19.