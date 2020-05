“A Casa nel Mondo: la Vita ai Tempi del Coronavirus”: il progetto del Circolo Margot di Carmagnola

Conosciamo tutti la situazione Coronavirus che sta affliggendo l’Italia, ma cosa succede fuori da casa nostra? Come ha reagito il resto del mondo in questo momento di difficoltà? Il Circolo Margot, di Carmagnola, ha provato a parlarne con alcune persone provenienti da tutti e cinque i continenti.

Il Circolo, nell’ambito del progetto “Il Filo che ci Unisce”, svolto in collaborazione con Karmadonne APS e con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha realizzato il cortometraggio “A Casa nel Mondo: la Vita ai Tempi del Coronavirus”, in cui più di 20 persone riflettono su ciò che sta accadendo in questo periodo di crisi nei loro rispettivi paesi. Quali sono state le reazioni della popolazione, quali i provvedimenti del governo, quali ancora le iniziative sul suolo nazionale che hanno dato speranza in questi tempi difficili: sono solo alcune delle domande poste ai partecipanti, le cui risposte sono raccolte nel cortometraggio pubblicato sul canale YouTube del Circolo Margot.