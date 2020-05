Vigili del fuoco in azione a Verrua Savoia, per un incendio che ha coinvolto una casa. I pompieri sono intervenuti intorno alle 20, in località Camorano, perché le fiamme hanno lambito il tetto di un’abitazione.

Sul posto la squadra "61" Stura, i volontari di Chivasso, il carro autoprotettori ed anche una squadra del distaccamento di Livorno Ferraris comando di Vercelli. Nessuno persona è rimasta ferita.