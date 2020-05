Moncalieri, da domani mascherine per tutti i cittadini

Domani, lunedì 4 maggio, prenderà il via anche a Moncalieri la Fase 2 e il Comune, grazie ad una fornitura messa a disposizione da Protezione Civile e Regione, sarà nelle condizioni di consegnare una mascherina per ogni cittadino.

"Ad ora, abbiamo disponibili 11 mila e 600 mascherine, che i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa stanno già suddividendo per nucleo familiare", ha annunciato il sindaco Paolo Montagna. Da domani via alle consegne, partendo da Borgo San Pietro, per un totale di 5.692 capifamiglia. "E proseguiremo in tutta la Città secondo i tempi in cui la Regione erogherà la fornitura prevista per Moncalieri", ha aggiunto il sindaco Montagna.

Le mascherine saranno recapitate direttamente nella buca delle lettere. "Perciò nessuno è autorizzato a chiedere di aprire la vostra porta di casa", ha voluto precisare il primo cittadino, al fine di mantenere alta l'attenzione di fronte al rischio di truffe. "Da questo momento, il modulo di richiesta di mascherine sul sito del Comune rimane comunque aperto, ma esclusivamente per le fasce più a rischio", ha detto ancora Montagna, facendo riferimento a lavoratori a contatto con il pubblico, donne in gravidanza, portatori di gravi patologie, pazienti immunodepressi e cittadini di età uguale o superiore a 70 anni.

Ma Fase a Moncalieri significa anche cantieri che ripartono: la ripresa è in corso su molte attività conformemente a quanto previsto dal decreto del governo, soprattutto in materia di sicurezza. Da domani partiranno il taglio del verde e numerosi altri lavori in molte aree della città.