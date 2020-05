Nichelino, pusher senegalese trovato in possesso di oltre 200 ovuli

Per qualcuno la Fase 2 era già iniziata o, per meglio dire, 'l'attività' non si era mai fermata. Un 29enne senegalese è stato arrestato dai carabinieri di Nichelino nei giorni scorsi mentre consegnava a domicilio eroina e cocaina.

Il pusher è stato fermato durante i controlli per il rispetto delle prescrizioni legate alll'emergenza coronavirus. I militari lo hanno bloccato nel centro di Nichelino, poco dopo che aveva ceduto alcune dosi di eroina a un disoccupato italiano di 45 anni. Il senegalese è stato trovato in possesso di 220 dosi di droga, tra eroina e cocaina, oltre a 550 euro in contanti, frutto di precedenti 'operazioni'.

L'uomo è arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre il cliente è stato segnalato alla Prefettura.