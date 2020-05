Cliente compra cibo anche se non consentito: multato e chiuso un negozio in centro

Ieri pomeriggio, poco prima delle 15 gli agenti del Commissariato San Secondo hanno notato una persona che si stava allontanando dal da un esercizio commerciale di via XX settembre il quale aveva con sé generi alimentari acquistati in violazione alle direttive, dettate dal decreto regionale, relative alla vendita da asporto. L’uomo è stato anche trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale. Per l’esercizio è scattata la chiusura di un giorno dell’attività e la sanzione pecuniaria di 400 euro.