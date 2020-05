Sorpresi mentre cercavano di rubare il display del navigatore di un'auto: arrestati

Stavano tentando di rubare un'autoradio, un po' come avveniva negli anni Ottanta. Ma in questo caso, adeguandosi ai tempi che corrono: due persone - un uomo di 39 anni e una donna di 31 - sono stati fermati dai carabinieri e arrestati poco dopo aver rotto il vetro di un'auto parcheggiata in via Genovesi.

I due malviventi stavano cercando di portare via dalla vettura il display del navigatore. Quando i militari li hanno sorpresi, è emerso che si trattava di veri "specialisti". A bordo della loro auto, infatti, sono stati trovati altri quattro display, sempre della stessa marca di vetture, ma anche attrezzi da scasso.



I carabinieri stanno indagando per verificare se i due sono responsabili di altri episodi simili.