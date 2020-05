Vacanze 2020, ecco le proposte di Abano Terme: alle 21 diretta con il sindaco Barbierato

Distanziamento, controllo sanitario, natura e aria. Saranno queste le parole chiave per l’estate 2020, stravolta e completamente da ripensare per l’emergenza Coronavirus.

Gli italiani punteranno su vacanze quasi a Km 0. Torneranno - o scopriranno per la prima volta - le località termali, balneari e montane del paese. Nella prima categoria spicca Abano Terme, circondata dai colli Euganei. Questa sera alle 21 il sindaco Federico Barbierato ci racconterà come la cittadina veneta si stia preparando ad accogliere i piemontesi, lombardi ed altri villeggianti che la sceglieranno come metà di vacanze dei prossimi mesi.

Cardini della Fase 2 del turismo di Abano saranno le terme come presidio sanitario e il binomio con i colli Euganei dal punto di vista gastronomico-naturalistico-sportivo, unite all’altissimo livello di accoglienza alberghiero.

