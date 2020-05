Al via la fase co-progettuale per cura e gestione dell'edificio di viale Michelotti 166

Prenderà avvio nei prossimi giorni la fase di co-progettazione per la rigenerazione, la cura e la gestione dell’edificio comunale sito in viale Michelotti 166, che si svolgerà, in armonia con il Regolamento per il governo dei beni comuni urbani della Città, in funzione del suo utilizzo futuro per attività di educazione e sensibilizzazione in campo ambientale.

La delibera che recepisce la proposta, formulata dall’Associazione ‘Il Tuo Parco’ e dalla Scuola Internazionale Statale Altiero Spinelli, è stata approvata questa mattina dalla Giunta Comunale.

Il progetto, che vede nell’ambiente uno strumento per un cambiamento culturale, prevede la realizzazione di percorsi educativi rivolti alla scuola, alle famiglie e ai cittadini con particolare attenzione ai temi del risparmio energetico, idrico e del mutamento climatico; la creazione di spazi di incontro e informazione anche attraverso l’attivazione di un info point; l’elaborazione di percorsi di educazione al valore della differenza e alla valorizzazione della diversità, il sostegno ad azioni di co-progettazione partecipata degli spazi urbani, la riqualificazione e l’utilizzo dell’immobile di viale Michelotti 166; la ricerca di collaborazioni e partenariati con associazioni, aziende ed enti del Terzo Settore.

Nella fase di co-progettazione con l'Associazione e l'Istituto scolastico, coordinata dagli uffici dell’Area Ambiente, saranno coinvolti, oltre alla Circoscrizione 7, AxTo e i Servizi Educativi della Città di Torino.

Con il medesimo provvedimento, vista anche l’attuale impossibilità di suo utilizzo per qualsiasi attività stante le disposizioni emanate per il contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid-19, l’immobile di viale Michelotti 166 è stato assegnato in custodia all’associazione ‘Il tuo Parco’ fino al termine delle limitazioni in vigore.