Domani mercoledì 6 maggio alle ore 18.00 si terrà l'incontro in diretta web dal titolo "Più o meno diseguaglianze dopo l'emergenza sanitaria?” con la partecipazione di Fabrizio Barca (Forum diseguaglianze e diversità), Joselle Dagnes (Dipartimento di Culture, Politica e Società) moderati da Filippo Barbera (Dipartimento di Culture, Politica e Società). Partecipano gli studenti della Scuola di Studi Superiori dell’Università di Torino, Francesco Masi e Alessandro Tassini che porranno in diretta le domande degli utenti connessi in diretta.

La pandemia globale Covid-19 si colloca all'interfaccia tra due crisi: la crisi ecologica e quella legata alle disuguaglianze economiche, nell’accesso e qualità dei servizi fondamentali e di riconoscimento. La pandemia globale Covid-19 interviene in un contesto segnato in Occidente da profonde disuguaglianze e ingiustizie e da un indebolimento della democrazia. La gravità dell’impatto della pandemia sulla vita di ognuno di noi, gli effetti percepiti per il “dopo”, lo stato di profonda, generale incertezza, aprono diversi scenari e sollecitano molte domande. Come ripartire con un "dopo” migliore da un’uscita incerta, lunga e accidentata? Come contrastare gli effetti della pandemia su vecchie e nuove diseguaglianze? Come conciliare l’attenzione all’emergenza e al medio-lungo termine? A quali proposte attuative dare preminenza?

L'incontro, live sulla pagina Facebook di UniTo fa parte del ciclo “Speciale Coronavirus - Spazio pubblico on line”, uno spazio promosso dai dipartimenti di Cultura Politica e Società, Giurisprudenza e Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” con la partecipazione della SSST - Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell'Università degli Studi di Torino, per proporre alla cittadinanza riflessioni su temi diversi correlati alla pandemia, che mettono a confronto ricercatori, esperti, amministratori pubblici e studenti per cercare di dare risposte alle domande che tutti ci poniamo.

L'Ateneo si conferma lo spazio ideale per promuovere una riflessione approfondita e intergenerazionale sia di stimolo al territorio, attingendo a competenze consolidate e a dati affidabili e offrendo un'alternativa alla babele mediatica e comunicativa che fa da corollario al momento attuale.