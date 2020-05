Teatro, fondazione Tpe: ecco come ottenere il rimborso biglietti degli spettacoli saltati

La Fondazione TPE Teatro Piemonte Europa annuncia che, a seguito del permanere delle misure d’emergenza per il Covid-19 regolate dal DPCM del 27 aprile 2020, è annullato anche lo spettacolo conclusivo della Stagione 19.20: Giulietta di Federico Fellini con la regia di Valter Malosti e l’interpretazione di Roberta Caronia, in cartellone dall’8 al 17 maggio 2020.

Sono state pertanto definite in dettaglio le modalità che consentiranno agli spettatori in possesso di abbonamenti o biglietti per gli spettacoli della Stagione TPE 19.20 cancellati causa Covid-19 di fruire di rimborso oppure di voucher di pari importo da utilizzare sui prossimi eventi organizzati da TPE.

Il rimborso dei titoli d’accesso per gli spettacoli previsti e non tenuti a partire dall’8 marzo 2020 potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un voucher spendibile entro un anno dalla sua emissione.

In ottemperanza a questa disposizione di legge, TPE – Teatro Piemonte Europa ha dovuto quindi modificare la linea seguita finora nei confronti del proprio pubblico. Lo spettatore non potrà richiedere il rimborso monetario diretto, come precedentemente prospettato da TPE.

Tale facoltà di scelta resta valida soltanto per i possessori di biglietti degli spettacoli previsti in cartellone fino all’8 marzo scorso. Per tutti gli spettacoli programmati dall’8 marzo in poi e non effettuati, così come per tutti i ratei di abbonamento non fruiti, l’unica modalità di rimborso effettuabile è invece quella dell’emissione di un voucher di pari importo con validità un anno dall’emissione.

Ecco qui di seguito i dettagli e le istruzioni per richiedere voucher o rimborsi.



Per chi possiede l’abbonamento

Chi è titolare di un abbonamento di qualsiasi formula alla Stagione TPE 19.20 può richiedere entro il 27 maggio 2020 l’emissione di un voucher di importo pari ai ratei di abbonamento non fruiti, da valere sui prossimi eventi organizzati da TPE e comunque entro un anno dal momento del rilascio.

Per chi possiede il biglietto

I possessori di biglietti per gli spettacoli TPE programmati dal 24 febbraio all’ 8 marzo 2020 possono richiedere in alternativa il rimborso monetario oppure il voucher entro il 27 maggio 2020

I possessori di biglietti per gli spettacoli TPE programmati dall’8 marzo al 17 maggio 2020 possono richiedere esclusivamente la conversione in voucher entro il 27 maggio 2020

Come richiedere i rimborsi o voucher?

Anzitutto occorre avere a disposizione il documento originale (biglietto o abbonamento). Quindi bisogna inviare una mail a rimborsi@fondazionetpe.it, allegando la scansione o la foto leggibile dei biglietti o dell’abbonamento in oggetto e indicando i propri dati personali: nome, cognome, contatto telefonico. Verrà risposto individualmente a ogni mail.

La biglietteria del Teatro Astra è attualmente chiusa. Non appena nuove disposizioni di legge consentiranno la riapertura della biglietteria TPE, saranno fornite al più presto tutte le informazioni relative all’emissione e al ritiro dei rimborsi e dei voucher pari al valore economico dei biglietti o dei ratei ancora disponibili, da spendere entro un anno dal momento del rilascio.

Importante! I biglietti o gli abbonamenti acquistati dovranno essere conservati in originale e riconsegnati al botteghino per poter ritirare il relativo voucher presso la biglietteria del Teatro Astra.