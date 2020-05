Cassa in deroga, Costanzo (M5S): "Decreto di marzo aveva già stanziato 82,5 milioni, l'accordo della Regione Piemonte arriva tardi"

“Oggi in Commissione Lavoro ho interrogato il Governo sui ritardi e sulle tempistiche differenti tra le varie Regioni nell’erogazione della cassa in deroga, date le segnalazioni emerse negli ultimi giorni". Lo ha dichiarato Jessica Costanzo del Movimento 5 Stelle.

"Per quanto riguarda la nostra regione - spiega Costanzo - ricordo come il 24 marzo scorso un decreto interministeriale avesse garantito al Piemonte un incremento di risorse da 5 milioni a 82,5 milioni di euro proprio per soddisfare tutte le domande di cassa in deroga. Peccato che ad oggi quasi nessuna famiglia abbia ancora ricevuto liquidità. Ieri abbiamo poi scoperto - aggiunge Costanzo - che la Regione Piemonte ha sottoscritto, insieme a Finpiemonte e alle parti sociali, un accordo con Intesa Sanpaolo per dare supporto immediato ai lavoratori interessati, che partirà l'11 maggio. A questo punto sorge spontanea una domanda: anziché accusare il Governo e la burocrazia, quante richieste di cassa in deroga sarebbero già state pagate con l'anticipo di cassa alle famiglie dei lavoratori piemontesi da marzo ad oggi se si fosse avuto a cuore il bene dei piemontesi?".