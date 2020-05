Serritella (M5S): "Per il Piemonte 30,5 milioni per la banda ultralarga"

«Con il nuovo Piano le scuole del Piemonte hanno a disposizione 30,5 milioni di euro per collegarsi alla banda ultralarga. Un grande risultato che permetterà ai nostri studenti di avere una didattica digitale, al passo coi tempi e funzionale. Il mondo corre veloce, e le nuove generazioni devono imparare a navigare tra miliardi di dati in tempi ridotti, e sempre con consapevolezza». Queste le parole dell'on. Davide Serritella sul nuovo provvedimento da 400 milioni di euro per potenziare la connettività tra le scuole.



«Internet e la tecnologia sono strumenti determinanti per la formazione personale e professionale. Da lì passa il nostro futuro. Ecco perché sarà importante vedere finalmente le scuole in grado di offrire ai nostri ragazzi il massimo supporto con la banda ultralarga. La ministra Lucia Azzolina sta facendo tutto ciò che finora nessuno era stato capace di fare. Il Piano Scuola è davvero innovativo. Nato in emergenza ma di ampie vedute».