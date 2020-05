Barriera di Milano, due chili di droga in cantina e dosi pronte da spacciare: arrestato [FOTO e VIDEO]

Ancora un arresto da parte delle forze nell'ordine nella lotta allo spaccio di stupefacenti nel quartiere Barriera Milano. I poliziotti della Volante del Commissariato di zona, passando in via Palestrina, hanno notato un cittadino straniero fermo davanti alla cancellata dell’androne di casa. Anche qualche giorno prima lo avevano visto lì, fermo ad attendere qualcuno; la cosa è apparsa sospetta e hanno deciso di controllarlo. L’uomo, 37 anni, nato in Gambia, qui regolarmente residente, è stato trovato con addosso un sacchetto in cellophane: all'interno, 26 involucri termosaldati di crack, per un peso di 17 grammi.





Dagli accertamenti eseguiti a suo carico, sono emersi numerosi arresti per reati legati agli stupefacenti: di recente è stato sottoposto anche a divieto di dimora nel comune di Torino, obbligo di presentazione e arresti domiciliari. Dalla perquisizione di casa sua è stato rinvenuto materiale utile al confezionamento delle dosi, 4200 euro in contanti e 12 cellulari; gli agenti hanno guardato anche in cantina, sospettando che la droga possa essere nascosta lì: proprio dove hanno trovato 2 chili di cocaina e due bilancini di precisione. Il cittadino straniero è tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.