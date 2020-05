Bruzolo, marito violento minaccia la moglie con un coltello davanti ai figli che lo bloccano: arrestato per maltrattamenti

Nel Torinese due uomini arrestati dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia, negli ultimi giorni.

Il primo episodio è accaduto a Bruzolo, in Val Susa, dove il marito ha minacciato di colpire la moglie con un grosso coltello da cucina davanti ai figli minorenni. Solo il pronto intervento di uno di loro, che ha chiamato immediatamente l'Arma, è riuscito a evitare il peggio.

I Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione della famiglia perché l’uomo, un romeno di 40 anni, al culmine di un litigio per futili motivi si è armato di un coltello e si è scagliato contro la moglie. I due figli hanno bloccato il padre e uno di loro è finito all’ospedale con 10 giorni di prognosi per le ferite riportate al collo e sul corpo.

Anche davanti ai militari l’uomo ha continuato a urlare, a inveire e minacciare i familiari, minacciandoli anche alla presenza dei militari. Il 40enne è finito in manette per maltrattamenti in famiglia.

Il secondo caso è accaduto questa notte a San Giorgio Canavese, dove un marito da diversi giorni perseguitava la moglie con minacce ed insulti - anche davanti ai figli minori - perchè non accettava la separazione da lei.

I carabinieri di Agliè, su richiesta della vittima al 112, sono intervenuti per una lite. Nei giorni scorsi i militari erano già interveniti e l'uomo era stato denunciato. Stanotte è scattato l'arresto per il 40enne.