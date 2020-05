Una bombola in fiamme allarma i pompieri: in corso delicato intervento ad Almese

I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo ad Almese per l'incendio di una bombola. Sul posto la squadra "21" della centrale e quella dei volontari di Almese che dopo aver messo in sicurezza la valvola danneggiata, hanno bonificato il recipiente bruciando il combustibile residuo collegando un tubo a una torcia. Una procedura che si usa anche quando autocisterne che trasportano GPL sono coinvolte in incidenti stradali.

Qui le quantità sono decisamente ridotte ma non le precauzioni nell'operare su una perdita di gas infiammabile. Il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) ha coordinato il lavoro e con una termocamera verificato il livello del combustibile contenuto allo stato liquido.