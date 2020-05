Il finto rider faceva le sue consegne in treno: ma invece che cibo, portava droga

La borsa sulle spalle, termica e studiata apposta per trasportare cibo, era quella vera. Ma dentro, invece che pietanze, c'erano diversi chili di sostanza stupefacente. E' così finito nei guai un finto-rider che gli agenti di Polizia hanno notato mentre usciva dalla stazione di Porta Susa. Con lui, altre persone e l'immancabile borsa con un noto marchio a contraddistinguerla.



Incuriositi dalla presenza di un rider insieme ad altri passeggeri ferroviari, evidentemente appena giunto presso quello scalo, gli agenti hanno deciso di controllarlo: il giovane - U.A., cittadino nigeriano di 28 anni - ha detto di essere appena sceso proveniente da Milano. Un mezzo di trasporto decisamente insolito, il treno, per fare consegne di cibo. E così hanno deciso di perquisire la borsa, trovando al suo interno 6 chilogrammi di marijuana, confezionata in sei grossi involucri da un chilo ciascuno.