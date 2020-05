Torino, primo presidio fisso della polizia nel quartiere Aurora. Appendino: “Sicurezza e riqualificazione urbana i nostri assi strategici” [FOTO]

A pochi giorni dall'annunciato giro di vite per la sicurezza nei quartieri Aurora e Barriera di Milano, è attivo da questa mattina il primo presidio delle forze dell'ordine: due camionette della polizia, infatti, sono posizionate in Lungo Dora Firenze angolo Corso Giulio Cesare, area teatro di numerosi assembramenti. Non ancora attive, al momento, le postazioni in Barriera, anche se diverse pattuglie stanno già perlustrando le vie adiacenti ai corsi principali.

Si tratta di interventi fortemente voluti dalla Città, come confermato dalla sindaca di Torino Chiara Appendino: “Arrivare al punto – ha commentato - di imporre dei presidi fissi di Polizia sul territorio è in sé un fallimento per qualsiasi società che si voglia dire progredita. Tuttavia, quando è necessario - come in questo caso - le istituzioni devono dare una risposta chiara e concreta ai cittadini. Ed è quello che siamo fermamente intenzionati a fare: sicurezza e riqualificazione urbana sono e rimangono i due assi strategici su cui puntare per restituire ai quartieri di Barriera di Milano e Aurora il decoro che meritano”.

Soddisfatto anche il capo-gruppo di Sicurezza e Legalità a Palazzo Civico Raffaele Petrarulo: “Dopo la mia mozione - ha dichiarato – approvata all'unanimità il 4 maggio in Consiglio Comunale ho incontrato i primi presidi. Buon lavoro alla polizia e a tutte le forze dell'ordine”.