Coronavirus, il Comune di Chieri mette a disposizione dell'Asl un alloggio per ospitare il personale sanitario

“Il Comune di Chieri ha messo a disposizione dell’AslTO5 un alloggio dello stabile di proprietà comunale di via Albussano angolo via della Pace. L’alloggio sarà così destinato ad ospitare personale sanitario durante questa fase di emergenza legata al Covid-19”: lo annuncia l’assessora alle Politiche Sociali ed Abitative Raffaela Virelli.

Si tratta di un bilocale (soggiorno con angolo cottura e camera da letto), che inizialmente doveva essere destinato ad un progetto del Centro Salute Mentale dell’Asl, progetto però ancora non attivato. “Trattandosi di un alloggio vuoto e completamente arredato, ed essendoci la necessità di posti letto per il personale sanitario dell’Asl che viene da fuori o che non può rientrare a pernottare nel proprio domicilio, la Giunta ha deliberato di mettere a disposizione l’alloggio, in concessione d’uso a titolo gratuito e con le utenze a carico del Comune, fino alla fine dell’emergenza sanitaria”.

Lo stabile di proprietà comunale di via Albussano angolo via della Pace ospita nove unità abitative, destinate a persone e famiglie in difficoltà, seguite dai servizi sociali.