Il personale non indossa mascherina e guanti: chiuso un supermarket in via Nizza

Un supermarket di via Nizza è stato chiuso ieri mattina dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza, dopo un controllo: il fermo all'attività è di cinque giorni.

Al loro ingresso i poliziotti hanno constatato che sia l’addetto alla vendita sia un dipendente, presenti nel negozio, non indossavano la mascherina: uno dei due indossava solo i guanti.

Nel negozio, inoltre, era entrato un cliente anch’egli privo di guanti e mascherina. Nel locale non era poi presente il materiale sanitario utile alla disinfezione degli cliente, non era presente alcun dispenser con liquido igienizzante per le mani così come disposto. Alla luce di quanto riscontrato, l’addetto alla vendita è stato sanzionato per 400 euro.