Nella Fase 2 obiettivo "ripartire dalla bellezza" con #VirtuallyMoncalieri. E riaprire quanto prima il Castello

Il viaggio con #VirtuallyMoncalieri, partito lunedì 4 maggio, in contemporanea con la considdetta Fase 2, sta riscuotendo un buon successo di pubblico.

Durante il lungo periodo della quarantena, gli Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri hanno scommesso su nuove modalità per raccontare le bellezze della città. E così sulla loro pagina Facebook hanno lanciato #realidettagli, un bellissimo viaggio per immagini all’interno del Castello, ricco di curiosità, storie ed episodi inediti. Da questa settimana ha preso il via #VirtuallyMoncalieri, una “passeggiata social” nello splendido centro storico della città. Chi intende partecipare con le sue fotografie, può farlo inviandole direttamente alla loro pagina Facebook o alla mail amicicastellomoncalieri@gmail.com.

Il coinvolgimento di un crescente numero di cittadini e visitatori, oltre alla finalità artistica dell'iniziativa, hanno raccolto l'entusiastico consenso del sindaco Paolo Montagna: "La bellezza e la cultura saranno due ingredienti fondamentali della ripartenza che stiamo costruendo". Non a caso, dopo essersi congratulato con la dottoressa Enrica Pagella, nuova direttrice del Polo Museale del Piemonte, il primo cittadino ha affrontato con lei, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e i Carabinieri del 1° Reggimento Piemonte il modo di uscire dall'impasse e far riaprire quanto prima il Castello di Moncalieri.

"Noi siamo siamo pronti a lavorare da subito per immaginare nuove forme di fruizione delle nostre eccellenze. Stiamo lavorando a come progettare questa nuova fase, così importante per la nostra città", ha concluso il sindaco Montagna.