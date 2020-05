Meno del 23% delle imprese della Liguria paga con puntualità i clienti e i fornitori (in Piemonte la quota è superiore al 35%)

Al 31 marzo, le ripercussioni economiche negative dell’emergenza Covid-19 sulla puntualità dei pagamenti delle imprese non erano ancora evidenti: le aziende che, nel primo trimestre, hannp pagato clienti e fornitori con grave ritardo erano il 10,6%, a fronte del 10,5% del quarto trimestre 2019. È quanto emerge dallo Studio Pagamenti realizzato da Cribis, società del gruppo Crif specializzata nella business information. Oltre la metà delle imprese (54,5%) ha ancora adempiuto ai propri obblighi di pagamento con un ritardo massimo di 30 giorni (54,8% nel trimestre precedente).

Alcuni settori, però, mostravano già i primi segnali di sofferenza: i servizi cinematografici, dove i pagamenti in grave ritardo sono cresciuti del 15,4%, il commercio al dettaglio dell’abbigliamento (+8,5%), i servizi ricreativi e i rivenditori di autoveicoli (+5%). In altri settori, come bar, ristoranti o il dettaglio alimentare, i ritardi gravi non sono aumentati, ma hanno già tradizionalmente incidenze superiori al 20%.

