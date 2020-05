Torino, la fase 2 rivoluziona i controviali: “priorità ciclabile” e 20 km/h di limite massimo [FOTO]

Il controviale a 20 km/h per le bici può attendere. Avrebbero dovuto partire oggi i lavori per la posa della segnaletica stradale orizzontale che, di fatto, finiranno per trasformare diversi controviali di Torino in strade a priorità ciclabile, con un limite di velocità piuttosto rigido.

Il maltempo ha solamente rinviato di un giorno lavorativo una decisione presa dall’amministrazione Appendino e scritta nero su bianco su un’ordinanza che si pone come obiettivo quello di favorire la mobilità dolce e i mezzi “green”: è questa una delle novità principali della fase 2. I lavori inizieranno (tempo permettendo), su corso Francia, nel pezzo compreso tra piazza Bernini e corso Racconigi, dove i cartelli intimano già ai proprietari di auto di lasciare libero lo spazio pena rimozione della vettura.

L’istituzione del limite massimo di velocità di 20 km/h è stato stabilito per corso Francia, corso Vittorio Emanuele, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, corso Galileo Ferraris, corso Unione Sovietica, corso Peschiera, corso Einaudi, corso Ferrucci, corso Tassoni, corso Svizzera, corso Lecce, corso Potenza, corso Siracusa, corso Giambone, corso Cosenza, corso Novara, corso Tortona, corso Vigevano, corso Racconigi, piazza Pitagora, piazza Cattaneo, corso Dante, piazza della Repubblica, corso Bramante, corso Lepanto e piazzale San Gabriele da Goriza. Ovviamente i tratti interessati sono i controviali o le carreggiate perimetrali delle piazze.

Di fatto, tra cartelli e linee di vernice, verranno create delle corsie preferenziali per le bici che avranno quindi la precedenza sui veicoli a quattro ruote. Il Comune vuole così rispondere a quel cambiamento di flussi di traffico su piste ciclabili che la scorsa settimana è stato stimato in +335% rispetto alla fase pre lockdown. Se l’amministrazione Appendino aveva già dimostrato la grande volontà di fare di Torino la “capitale della bicicletta”, l’emergenza Coronavirus potrebbe aver ulteriormente accelerato questo processo.

Scettico il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Lo Russo: “Personalmente io preferisco usare la bicicletta sulle piste ciclabili, nei percorsi protetti e non in strada. E quando viaggio in auto preferisco non avere ciclisti sulla carreggiata ma a fianco a me, sulle piste ciclabili”. “Quella di imporre i 20 km/h nei controviali di Torino "al fine di evidenziarne l'uso preferenziale" usando la giustificazione del Covid ma lasciarli ad uso promiscuo con auto, furgoni, camion, bici, aree di carico e scarico, corsie di svolta, parcheggi è sicuramente molto più economico per i grillini ma mi sembra una non-soluzione. Tanto propagandistica quanto insicura per tutti, automobilisti e ciclisti. Pedonalizzazioni vere (in questi 4 anni grillini non ne abbiamo vista manco una) e piste ciclabili vere, ben fatte e manutenute nel tempo. Credo sia questo quello che si dovrebbe fare davvero, non mescolare deliberatamente e scientemente auto e bici nei controviali di Torino. Anche se ai 20 km/h“ conclude poi Lo Russo.



Critica anche Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. "Limitare la velocità de controviali di Torino a 20 chilometri all'ora è l'ennesima follia di Chiara Appendino. I principali assi viari cittadini non possono essere equiparati alle piste ciclabili, soprattutto in questa fase dove le evidenti criticità del trasporto pubblico in piena ripartenza delle attività stanno incentivando i cittadini ad utilizzare i mezzi privati. Si rischieranno ingorghi e disagi per tutta la popolazione e seri pericoli per i ciclisti costretti a muoversi tra le file di auto rallentate. E' necessario implementare la mobilità dolce e in sicurezza, ma pensare di trasformare le strade a grande intensità in finte piste ciclabili è l'ennesima dimostrazione dell'improvvisazione, del dilettantismo e dell'incapacità del sindaco di Torino".