La “trasformazione” del benzinaio di corso Potenza: da distributore a discarica a cielo aperto

Un esempio di trasformazione urbana che nessuno vorrebbe vedere. L’ex benzinaio di corso Potenza angolo via Val della Torre è diventato una vera e propria discarica a cielo aperto.

La struttura che per diverso tempo ha rifornito di benzina e gasolio, dopo anni di abbandono ospita ora rifiuti di ogni genere: dalle biciclette rotte ai sacchetti, passando per pezzi di plastica piuttosto voluminosi. Insomma, uno spettacolo decisamente poco edificante. A denunciare la situazione è l’associazione Giustizia & Sicurezza: “Diversi cittadini ci hanno segnalato ed abbiamo constatato con nostro sopralluogo che in corso Potenza angolo via Val della torre un distributore di carburante è chiuso ed abbandonato ormai da diversi anni.

Nel nostro sopralluogo abbiamo osservato che purtroppo l'area è diventata piena di rifiuti, ci sono due bici del servizio di bike sharing abbandonate e la piccola struttura risulta fatiscente”.

“Abbiamo scritto alle istituzioni per spronarle ad interfacciarsi con la società di distribuzione per trovare una soluzione, o si trova un nuovo gestore per l'impianto o deve essere abbattuto. Crediamo che anche questo piccolo angolo di periferia meriti rispetto ed attenzione, i cittadini hanno diritto ad avere pulizia e decoro in ogni angolo della città". Lo dichiara Paolo Biccari, presidente dell'associazione Giustizia & Sicurezza.