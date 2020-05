Lunghe code per entrare in tribunale: oggi entrava in vigore la "fase 2"

Lunghe code e attese di qualche decina di minuti per tutti, stamattina, per entrare al Palazzo di Giustizia di Torino. Anche gli avvocati hanno dovuto attendere il loro turno. E' infatti entrata in vigore da oggi la nuova organizzazione predisposta per la fase 2.

Gli accessi sono a numero chiuso in modo da evitare gli assembramenti. E, prima di mettere piede nel tribunale, bisogna superare un complicato sistema di controlli che prevede autocertificazioni e controllo della temperatura per tutti.

Le udienze, comprese quelle pubbliche, si celebrano rigorosamente a porte chiuse. Qualcuno ha protestato, specie tra gli addetti ai lavori, altri hanno atteso pazientemente il loro turno in fila.