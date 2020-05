Lutto nel mondo sanitario: morto l'anestesista torinese Cordero, affetto da Covid

Lutto nel mondo sanitario piemontese per la morte di Davide Cordero, colpito dal Coronavirus. Anestesista torinese in servizio al Policlinico di Monza, è stato tra gli storici fondatori del servizio di 118 in Piemonte e pioniere dell’Elisoccorso.

Per molti anni Davide è stato vicepresidente di Rainbow4Africa, che su Facebook lo ricorda così: ”Instancabile, Davide aveva fatto missioni in Ruanda ed era partito molte volte per missioni estere con la Croce Rossa".

"Aspettava la pensione per ricominciare a lavorare in Africa. Chiacchierone, entusiasta , coinvolgente. Un grande amico che è partito per una nuova missione” conclude l'associazione.

Davide Cordero si era laureato in Medicina nel 1979 a Torino, per poi prendere la specializzazione in Anestesia e Rianimazione a Ferrara. Nel corso degli anni, ha prestato servizio alle Molinette, all'ospedale Martini di Torino e anche a Chivasso, dove teneva corsi di formazione per i volontari della Croce Rossa.

"Era un nostro caro amico e precursore dei tanti insegnamenti ricevuti su quella che oggi è l’Emergenza Sanitaria", lo ricordano i volontari della Cri chivassese.

Oltre alle spedizioni in Africa, durante la guerra del Golfo Cordero aveva lavorato anche in Iraq.