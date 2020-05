Recidivo per furto nei supermercati finisce nuovamente in manette

Sabato sera personale del supermercato Carrefour in corso Monte Cucco richiede l’intervento di una Volante presso il punto vendita.

Un cittadino italiano di 66 anni è trattenuto dal personale di vigilanza. L’uomo, poco prima, viene visto asportare 7 pezzi di parmigiano da uno scaffale ed occultarli sotto la camicia, sistemata all’interno del pantalone ad uso “tasca portaoggetti”. Arrivato in cassa, il sessantaseienne porge alla cassiera una bottiglia di vino ed una carta prepagata, consapevole di non aver alcun credito all’interno.

Non andando a buon fine il pagamento, il reo riferisce alla dipendente di non essere più interessato ad acquistare l’articolo e si dirige verso l’uscita. L’escamotage non gli permette però di eludere il controllo della sorveglianza, che immediatamente lo blocca.

Il cittadino italiano, non era nuovo a questo genere di attività: nel 2019, infatti, era stato sorpreso a derubare due diversi supermercati. I beni asportati lungi dall’essere di prima necessità. Si tratta di generi alimentari facilmente rivendibili sul mercato nero, elemento questo oggetto di riscontro. L’uomo è stato arrestato per tentato furto e denunciato in quanto trovato fuori dal proprio comune di residenza.