AspariSocial, l'87ª edizione della Sagra dell'Asparago tra web e territorio

Una location alternativa per la 87esima edizione della sagra dell’Asparago santenese. La tradizionale “AspariSagra” per il 2020 si trasforma in “ AspariSocial”, con un'alternanza tra web e territorio.

Da venerdì 15 a domenica a domenica 24 maggio appuntamento quotidiano sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Santena con dirette, interventi e approfondimenti per valorizzare l'asparago, il re della tavola di primavera, e per sostenere i produttori locali. I video saranno poi visibili anche sul canale YouTube del Comune e sul sito. La kermesse in modalità on line è stata ideata dal Comune di Santena con il supporto della Pro Loco e dell’Associazione Produttori Santenesi per colmare il vuoto dell'annullamento della storica manifestazione a causa dell'emergenza Covid-19.

L'”Asparisocial” verrà inaugurata venerdì, 15 maggio, alle 20,30 con i contributi video della Pro Loco rappresentata da Piero Varrone, neo presidente, e dagli ex presidenti Fabio Grollino, Salvatore Barrile, Fabio Tagliante. La serata sarà arricchita anche dagli interventi di Angelo Salerno, Consigliere comunale del Gruppo Misto di minoranza, ex presidente della Proloco, che ripercorreranno i ricordi degli ultimi dieci anni della manifestazione. Introdurrà gli interventi Paolo Romano Assessore alle politiche di governance del territorio, culturali, sportive ed associazionismo del Comune di Santena.

Sabato 16 maggio, a partire dalle 19, la sagra verrà celebrata attraverso la musica con un djset e le canzoni di Sonia De Castelli, Loris Gallo e Matteo Tarantino. Introduce l'appuntamento Alessia Perrone, Consigliera comunale di maggioranza . Il giorno successivo, domenica 17 maggio, in piazza Martiri della Libertà si svolgerà dalle 8,30 alle 12,30 il mercato dei coltivatori. Dalle 10 alle 12,30, sempre in diretta sulla pagina Facebook del Comune, verranno trasmesse le interviste in diretta dei produttori locali.

Interverranno il sindaco Ugo Baldi e Rosella Fogliato, Assessore alle politiche di sviluppo economico e commercio: «E’ fondamentale in questo momento dare ancora maggior supporto al nostro prodotto tipico e ai produttori locali riprendendo una tradizione, quella del mercato dell’Asparago presente fin dalla storia della sagra - marca Fogliato - Un prodotto con l’asparago, che vive di stagionalità, ha maggiormente bisogno di essere tutelato, per questo anche se non è stato possibile organizzare la sagra abbiamo scelto di dedicare dieci giorni per promuoverlo su nuovi canali».