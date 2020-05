Senza fissa dimora a Torino Esposizioni, le Circoscrizioni 3 e 4: "Li ospitiamo noi"

"Abbiamo seguito con grande apprensione la protesta dei senza fissa dimora che richiedono da svariate settimane al Comune di Torino una soluzione abitativa sicura e dignitosa per questa emergenza coronavirus. Come Circoscrizioni, chiediamo all'amministrazione di valutare la possibilità tecnica di utilizzare alcuni spazi di cui disponiamo, non certo grandi come Torino Esposizioni, ma sicuramente più puliti e dotati di servizi igienici funzionanti". A scriverlo, in una lettera al Comune, sono i presidenti delle Circoscrizioni 3 e 4, Francesca Troise e Claudio Cerrato, insieme ai rispettivi coordinatori locali e al sociale Ludovica Cioria e Gavino Olmeo (per le 3) e Marianna Del Bianco e Luca Pidello (per la 4).

I senza tetto erano stati sfrattati lo scorso 4 maggio da Piazza D'Armi, dove c'era il campo temporaneo gestito dalla Croce Rossa per l'emergenza freddo. Non è però stata trovata per loro una soluzione alternativa. Hanno quindi messo in piedi una lunga protesta con un presidio permanente sotto il Comune di Torino, in Piazza Palazzo di Città, durato fino a ieri mattina, quando sono stati trasferiti tutti al Padiglione 5 di Torino Esposizioni, in attesa di una soluzione più adeguata. Che potrebbe essere proprio quella proposta dalle due Circoscrizioni 3 e 4.

"Per la nostra Circoscrizione - spiega la presidente della 3, Troise - si tratta del salone della struttura ex Venchi Unica di via de Sanctis 12, attualmente non utilizzato a causa delle restrizioni legate all'emergenza covid19". "La Circoscrizione 4 - aggiunge Cerrato - mette invece a disposizione la struttura dei Bagni Pubblici di via Bianzè 28, attualmente vuota per la stessa ragione".

"I nostri locali, per loro conformazione, non possono diventare una soluzione definitiva per i senza tetto, ma possono in questo momento garantire uno stallo pulito, sicuro e immediatamente disponibile per alcune di queste persone, nell'attesa che il Comune riesca a sistemare dignitosamente il Padiglione di Torino Esposizioni o, si spera, a trovare spazi idonei", affermano i presidenti delle due circoscrizioni. "I locali Circoscrizionali sono un patrimonio prezioso per la cittadinanza e normalmente ospitano tantissime associazioni e cittadini per le attività più disparate, dedicate soprattutto a minori e fasce deboli, ci sembra quindi giusto e in questo momento naturale metterli a disposizione di chi è più fragile. Il Comune dovrebbe cercare più spesso la collaborazione con le Circoscrizioni che hanno una conoscenza del territorio storica, radicata e pertanto molto utile".