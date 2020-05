Lavoro, Avetta e Pentenero (Pd): "La Regione riattivi i tirocini extracurriculari"

“In Piemonte risultano sospesi circa 15.000 tirocini. Infatti, l’emergenza Covid19 ha imposto la sospensione di tutti i tirocini curriculari ed extracurriculari, di altra attività legata alle politiche attive per il lavoro e delle attività legate a Garanzia Giovani e ai buoni servizio. La Regione deve intervenire per riattivare almeno i tirocini extracurricolari, stanziando risorse adeguate”: lo dichiara il Consigliere regionale Alberto AVETTA (Pd) che ha presentato un’Interpellanza in cui si chiede alla Regione se la questione della sospensione dei tirocini sia stata sollevata in sede di Conferenza Stato-Regioni.

“Il tirocinio lavorativo rappresenta per diverse fasce di popolazione un’importante opportunità di inserimento o di reinserimento nel mondo del lavoro, seppur non riconosciuta tra le forme contrattuali di assunzione – spiegano il consigliere regionale Alberto AVETTA e Gianna PENTENERO della Segreteria metropolitana PD - Durante la Fase 2 a molte aziende è stata consentita la riapertura con piani di sicurezza precisi, che spesso contemplano attività di tirocinio extracurriculare e di politiche attive di competenza regionale. Alcune Regioni italiane, come l’Emilia Romagna, hanno stanziato risorse per coprire il mancato introito da parte dei tirocinanti per la durata della sospensione".

"Molte persone interessate si stanno rivolgendo agli uffici della Regione per sapere quando si intendano riattivare i tirocini almeno nelle aziende che hanno ripreso a lavorare e quando otterranno le autorizzazioni per Garanzia Giovani o buoni servizio. Per questo la Regione deve attivarsi quanto prima per consentire la riattivazione almeno dei tirocini extracurriculari".