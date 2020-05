Nichelino, il sindaco Tolardo scrive a Cirio: "Far riaprire subito parrucchieri ed estetisti in Piemonte" (VIDEO)

Parte da Nichelino un appello rivolto al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per chiedere la riapertura di parrucchieri ed estetisti dal 18 di maggio.

Se ne è fatta carico l'Amministrazione, con il sindaco Giampiero Tolardo che ha rivolto un invito diretto al Governatore: "Con tutte le cautele del caso il Piemonte riparta davvero. La fase 2 per alcune categorie vuol dire far ripartire la propria attività dal 1° giugno: è il caso dei parrucchieri e degli estetisti", ha scritto sulla sua pagina Facebook e su quella ufficiale della Città di Nichelino. "Ma è lecito pensare che in base all'andamento in riduzione dei contagi nelle ultime settimane, l'utilizzo di protocolli ferrei possa accorciare i tempi della ripartenza per lavoratori che ormai da più di 2 mesi hanno azzerato gli incassi".

"Abbiamo incontrato una delegazione di lavoratori e insieme all'assessorato al commercio di Nichelino, prendendo spunto da quanto prodotto da alcune regioni italiane, abbiamo prodotto un protocollo di sicurezza, che a nostro avviso consentirebbe la riapertura anticipata dei saloni al 18 maggio, omettendo alcuni servizi quale la rasatura per gli uomini", ha aggiunto Tolardo. "A tal proposito abbiamo prodotto anche una simulazione video".

"Invieremo il tutto al Presidente della Regione Alberto Cirio, affinchè possa prendere in considerazione la possibilità di emanare ordinanze specifiche, pur tenendo conto delle aree omogenee di contagio sul territorio regionale", ha concluso il sindaco di Nichelino. "Lo stesso discorso, con l'omissione della pulizia del viso, vale per gli estetisti che già prevedono protocolli ferrei assimilabili a quelli previsti per le attività sanitarie".

Anche l'assessore Giorgia Ruggiero ha 'sposato' la causa dei parrucchieri: "Nella maggior parte delle Regioni italiane dal 18 maggio potranno riprendere le loro attività. In Piemonte, al 12 maggio, c'è ancora troppa incertezza. Ma anche queste attività hanno bisogno di ripartire! Siamo qui a chiedere, al fianco dei nostri commercianti, protocolli certi, per permettere la riapertura il 18 maggio".