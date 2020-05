Coronavirus, il Comune di Nichelino in campo per sostenere il commercio: contributi a fondo perduto per negozi e piccole attività

Concessione di contributi a fondo perduto per il commercio locale. E' stata pubblicata sul sito comunale www.comune.nichelino.to.it , una manifestazione di interesse per conoscere le imprese commerciali nichelinesi che hanno dovuto sospendere la propria attività a causa dell’emergenza Covid-19.

L'Amministrazione intende aiutarle a sopperire ai costi fissi sostenuti in questi ultimi mesi sostenendole nella fase di riapertura, sul modello di quanto ha fatto la "gemella" Moncalieri con l'iniziativa "Negozi Aperti" lanciata nei giorni scorsi. "Con questo bando, sarà possibile quantificare quali sono le attività che necessitano di un aiuto, in modo tale da poter erogare successivamente un contributo nei limiti delle disponibilità di bilancio", ha spiega il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. "Il commercio di vicinato è il cuore della città, oltre che presidio di sicurezza, per questo motivo, è importante essere al fianco di commercianti e di micro imprese, fornendo un aiuto in questo momento difficile", ha aggiunto l'assessora al Commercio Giorgia Ruggiero.

Il contributo verrà stabilito sulla base delle disponibilità di bilancio in fase di verifica da parte degli uffici e spetterà in maniera piena a chi nel periodo di emergenza è rimasto totalmente chiuso. Per chi invece ha potuto continuare la propria attività con la consegna a domicilio, sarà riconosciuto un contributo abbattuto del 30% rispetto alla misura massima.

〽️Alle imprese che hanno usufruito del credito d'imposta del 60% prevista dall’art.64 del DL 18/2020 per canone di locazione del mese di marzo 2020, sarà applicata una riduzione sul contributo eventualmente spettante rispetto alla misura massima.

Per le attività che hanno nel territorio del Comune di Nichelino più di un punto vendita sarà riconosciuto un contributo per ogni punto vendita. Pena l'esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto e/o d'aiuto dovranno pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del modulo telematico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nichelino che resterà aperto dal 13/5/2020 fino al 27/5/2020.

Con specifico e separato provvedimento l'Amministrazione Comunale stabilirà:

1️⃣ Il limite massimo di contributo concedibile.

2️⃣ La graduazione del contributo secondo il numero e le caratteristiche delle richieste di contributo e/o di aiuto, i criteri già stabiliti dal bando e gli ulteriori di cui al punto 3) e 4) successivi, la percezione di altri benefici di legge (credito d'imposta ecc..).

3️⃣ Ulteriori criteri sulla base delle dichiarazioni pervenute, delle situazioni di morosità dichiarate, del livello occupazionale in Nichelino, del mantenimento dell'occupazione e dell'attività in Nichelino almeno per il 2020, dell'entità delle spese fisse dichiarate.

4️⃣ La modulazione del contributo, tenuto conto dei sostegni stabiliti da disposizioni regionali e statali emanate successivamente

Il Comune di Nichelino eseguirà le verifiche e i controlli, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

I soggetti beneficiari saranno:

▪️Attività rientranti fra i SERVIZI ALLA PERSONA (barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere, palestre, attività di tatuaggio e piercing);

▪️Attività rientranti fra il COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NON ALIMENTARE NELL'AMBITO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO (ad eccezione delle attività di cui all'allegato 1 DPCM 11 marzo 2020);

▪️Attività rientranti fra l'ARTIGIANATO TRADIZIONALE (orafi, restauro mobili, sartorie, calzolaio, arrotino, canestraio, materassaio, laboratori artistici di vetro, rame, vasi, ecc.);

▪️Attività artigianale di falegnameria escluse (fabbricazione mobili cod. ateco 31) e piccoli edili (cod. ateco 43.31-43.32-43.33-43.34-43.39) che hanno la sede legale/residenza a Nichelino e/o un magazzino/negozio a Nichelino. Sono esclusi i casi di sede legale ubicata in semplici depositi di materiali.

▪️Attività rientranti fra i SERVIZI DI RISTORAZIONE (ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie e yogurterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);

▪️Attività di commercio su area pubblica (ivi comprese quelle rimaste ferme alimentari ed agricole nel mese marzo e parzialmente in aprile per chiusura dei mercati da parte di Comuni), i cui titolari hanno la sede del laboratorio aziendale e/o la residenza nel comune di Nichelino; in caso di società è sufficiente che anche un solo socio amministratore sia residente a Nichelino, laddove non sia già presente il laboratorio.

▪️Agriturismi.

▪️Servizi di toelettatura per animali domestici.

▪️Attività di erboristeria.

▪️Attività di servizio al turismo (agenzie di viaggio, tour operator e prenotazione – cod ateco 79); le attività di noleggio cod ateco 77 sono considerate solo se è attività prevalente e primaria d'impresa.

Le richieste vanno presentate entro il 27 Maggio. Il modulo compilato va inviato all'indirizzo e-mail: contributo.commercio@comune.nichelino.to.it.