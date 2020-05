A Torino la disperata richiesta dei commercianti: “Riapriamo, ma con altre regole: così non ce la faremo mai” [FOTO e VIDEO]

Riaprire per non morire, ma ripartire con regole meno stringenti e un aiuto concreto da parte dello Stato. Sono queste le richieste portate questa mattina alla Regione Piemonte da 54 associazioni di commercianti torinesi: dal centro alla periferia, mai gli esercenti si erano mostrati così compatti in passato, ma l’emergenza Coronavirus e la paura di chiudere la propria attività ha unito tutti, senza distinzioni.

In una piazza Castello piena di persone con mascherine, tutte a debita distanza l’una dall’altra, le associazioni, in rappresentanza di oltre 6.000 commercianti, hanno lanciato un grido di dolore. Una disperata richiesta d’aiuto. “Siamo qui per proporre alla Regione proposte sia locali che nazionali: per quanto riguarda le prime chiediamo alla Regione di attuarle, mentre per le seconde vorremo che Cirio faccia da tramite con il Governo” spiega Fulvio Griffa, presidente Fiepet-Confesercenti. Le richieste avanzate riguardano il costo del lavoro, l’accesso al credito e la questione tasse.

Secondo Griffa poi, l’inizio della fase 2 non ha dato gli esiti sperati. Anzi. “La ripartenza è stata una ripartenza al ribasso, bisogna riaprire con regole differenti come quelle annunciate oggi dall’Emilia Romagna. Solo così cambieremo realmente passo”. Un pensiero condiviso da Vito Gioia, presidente di Federvie Piemonte: “Riaprire deve voler dire ripartire, non semplicemente rialzare le serrande. E’ la prima volta che le associazioni sono così compatte, questo rende l’idea di quanto sia importante e trasversale la questione”.

Tante le criticità sollevate dai commercianti. Da chi ha criticato le modalità con cui è stato applicato l’asporto a chi si è lamentato per le restrizioni negli spostamenti, passando per chi ha chiesto di non snaturare il loro mestiere inserendo barriere di plexiglas tra un commensale e l’altro. Il flash mob ha unito baristi e gelatai, antiquari e negozianti di tappeti, ristoratori e commercianti di vestiti. Tutti uniti dalla paura di non poter sopravvivere, strangolati da regole troppo stringenti e impossibili da applicare.