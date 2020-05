Flash-mob dei lavoratori della cooperativa Animazione & Territorio: “Senza stipendio da oltre un mese, accordi sindacali disattesi”

“Siamo senza stipendio da oltre un mese, nonostante gli accordi sindacali”: a protestare, questa mattina davanti alla sede dei Servizi Educativi della Città di Torino, sono i lavoratori della cooperativa Animazione & Territorio (appartenente al Consorzio La Valdocco, ndr), azienda che gestisce l'accompagnamento di allievi normodotati e disabili nelle scuole del territorio per conto della Città Metropolitana.

Il flash mob è organizzato da Cgil Funzione Pubblica Torino: “Oltre al mese abbondante di ritardo - spiega Paolo Manassero – nel ricevere lo stipendio di marzo, ancora in sospeso, la cooperativa non ha anticipato l'assegno ordinario del Fondo Integrativo Salariale nonostante si fosse impegnata di farlo con un accordo firmato con noi, Cisl e Uil. Ad aggravare il tutto il fatto che la stessa azienda non abbia fatto comunicazioni dirette a riguardo”.

Come se non bastasse, i lavoratori devono far fronte a un'altra pendenza in corso da quasi un anno: “Da agosto 2019 – prosegue – stanno aspettando il tfr da Tundo, che all'epoca gestiva per intero il servizio. A causa delle scuole chiuse da febbraio, dell'accompagnamento sospeso e dell'incertezza su quando potranno riprendere a lavorare, si sta aprendo un grande interrogativo su come ricevere una retribuzione durante l'estate; gli scorsi anni si riusciva a colmare questi mesi proprio con le ore in più fatte durante l'anno”.





Il sindacato auspica, a proposito, provvedimenti urgenti: “Chiediamo al Comune – conclude Manassero – di fare pressioni su queste due aziende, che gestiscono un servizio pubblico, affinché risolvano il problema con comunicazioni urgenti e formali. I lavoratori vivono con lo stipendio, anche un solo giorno in più può aggravare le già pressanti difficoltà”.