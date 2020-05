Uomo salvato dal defibrillatore al mercato di via Onorato Vigliani: "Decisivo il primo soccorso"

Un malore improvviso, i soccorsi repentini con il defibrillatore e una vita salvata. E' successo in via Onoato Vigliani, nei pressi del mercato. Protagonista, suo malgrado, dell'episodio, un signore di 80 anni.

“Eravamo on line con 20 studenti del Primo Liceo Artistico e stavamo proprio spiegando i fattori di rischio cardiovascolari e come intervenire in caso di arresto cardiaco” racconta Marcello Segre, Presidente dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus “ci è arrivato l’avviso con messaggio e mail che il defibrillatore posizionato di fronte all’Autoscuola Casetta installato grazie a Specchio dei Tempi, era stato prelevato.