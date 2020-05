Da Epicuro in poi, Matthias Martelli si cimenta con "Il Pane" per il teatro Stabile

Nell’ambito dell’iniziativa del Teatro Stabile di Torino, #stranointerludio #laricetta venerdì 15 maggio 2020 sarà Matthias Martelli a cimentarsi con un testo originale scritto appositamente per #stranointerludio dal titolo "Il pane": a partire da Epicuro, in uno stile personalissimo e ipnotico, Martelli racconta una divertente carrellata di cibi, dall'antichità ai nostri giorni, per arrivare al protagonista assoluto della tavola, l'umile e indispensabile pane. E dichiarare un sogno meraviglioso: un pane che possa sfamare tutta l'umanità.

Il progetto #stranointerludio #laricetta propone, sui canali web dello Stabile, una serie di clip dedicate al tema della cucina e del cibo: protagonisti dei primi appuntamenti sono stati Laura Curino che ha proposto Cuoco Martino da Como e i suoi ricettari rinascimentali scritto dalla stessa Curino (martedì 28 aprile 2020), Gabriele Vacis impegnato con Le golose, poesia di Guido Gozzano (giovedì 30 aprile 2020), Filippo Dini che ha presentato un estratto da I dispiaceri della carne di Plutarco (martedì 5 maggio 2020 - parte prima e giovedì 7 maggio 2020 - parte seconda) e Milvia Marigliano che ha letto un estratto da Calypso, dall'episodio 4 di "Ulisse" di James Joyce (martedì 12 maggio 2020).

Seguiranno nelle prossime settimane le letture di Valerio Binasco, Orietta Notari, Eugenio Allegri, Vittorio Camarota, Marta Cortellazzo Wiel, Andrea Di Casa, Giordana Faggiano, Ilaria Falini, Paola Giannini, Marcello Spinetta, Roberto Turchetta, Matilde Vigna.

Le clip vengono pubblicate con cadenza bisettimanale al link https://www.teatrostabiletorino.it/stranointerludio

Su Instagram prosegue #albumdifamiglia, un ritrovo virtuale per raccontare il proprio essere spettatore nelle sale del Teatro Stabile di Torino: #albumdifamiglia #teatrostabiletorino #stranointerludio sono gli hashtag per postare le foto scattate al Carignano, Gobetti, Fonderie, taggando @teatrostabile_torino che farà il repost. Un modo per sentirci vicini e per un arrivederci a presto.

