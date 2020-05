Centrale del latte d'Italia: l'ultima trimestrale prima di Newlat è la migliore del decennio

Covid o non Covid, la Centrale del Latte d'Italia ha visto approvare dal cda la miglior trimestrale degli ultimi 10 anni. Il fatturato consolidato sale a 46,9 milioni di Euro (+8% rispetto ai 43,4 del marzo 2019), così come l'Ebitda (4,4 milioni e crescita di quasi il 357%), risultato operativo a 1,67 milioni (+252,5%) e risultato ante imposte a 1,14 milioni (179,2%).

Il risultato rappresenta un ulteriore miglioramento rispetto a quanto preventivato nel Piano Industriale 2020-2022 approvato lo scorso 10 febbraio e nettamente migliore rispetto a quello di pari periodo del precedente esercizio, che era negativo per 1,4 milioni di Euro. Migliora anche la posizione finanziaria netta e si registra un imporatnte contenimento dei costi.

Il margine operativo lordo arriva a 1,92 milioni di euro pari al 8,7% del valore della produzione (nel primo trimestre dello scorso anno: 591mila euro 2,9% sul valore della produzione). Dopo avere considerato tutti i necessari accantonamenti, il margine operativo netto è positivo per 1.01 milioni di euro (nel primo trimestre 2109: risultato netto negativo per 233 mila). Risultato positivo prima delle imposte per 664 mila Euro (nel primo trimestre 2019 risultato negativo prima delle imposte 368 mila Euro).