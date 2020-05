Mobilità sostenibile, Grugliasco chiede di estendere i bonus per bici, monopattini e mezzi a batteria

"La nostra Città, conta quasi 40mila abitanti e i nostri cittadini non potranno accedere a questi contributi – prosegue Bianco –. Così come noi, praticamente quasi tutti i Comuni che gravitano sulla città di Torino e che, quotidianamente, raggiungono il capoluogo torinese per lavoro, a pochi chilometri di distanza, sarebbero esclusi da questa opportunità sociale, economica e ambientale. Stiamo ricevendo, in questi giorni, diverse email e telefonate di residenti dispiaciuti per questa decisione".

"Pensiamo – continua - che il tema della “mobilità sostenibile”, sia una grande opportunità che, se da un lato porterà molti cittadini ad utilizzare maggiormente il mezzo privato, anche per la minore capacità dei mezzi pubblici, dall'altro rappresenta una nuova e decisiva opportunità per incentivare altre forme di mobilità pulita e alternativa all’auto. Un tema che vede già impegnate molte amministrazioni comunali della Città metropolitana torinese".



"Questa è l'occasione per cambiare le abitudini dei cittadini – aggiunge il sindaco Montà – e non possiamo permetterci di lasciare nessuno indietro. La strada intrapresa è quella di incentivare questo tipo di mobilità per gli spostamenti urbani. Un tema sempre più centrale per la vita quotidiana dei cittadini e per il lavoro degli amministratori locali".