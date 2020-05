Riconosce in rete la bici che gli era stata rubata, i vigili urbani denunciano la donna che l'aveva posta in vendita sul web

Questa mattina, in seguito alla segnalazione di un cittadino, agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale hanno recuperato e restituito una bicicletta rubata al legittimo proprietario.

L'uomo, dopo aver riconosciuto la propria bici in vendita sul web, ha segnalato alle Autorità il dettaglio dell'annuncio visto sul sito Internet.

Gli agenti si sono immediatamente attivati e hanno intercettato il velocipede, condotto da una cinquantaquattrenne di nazionalità italiana, in via Morgando.

Dopo aver fermato la donna, i ‘civich’ hanno effettuato un sopralluogo in un suo garage di via Oxilia e qui hanno trovato altre nove biciclette e alcuni contrassegni di identificazione per ciclomotori di cui la signora non ha saputo dare spiegazioni circa la loro provenienza.

La donna è stata indagata in stato di libertà per il reato di ricettazione.