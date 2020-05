Anche la Città metropolitana aderisce alla Giornata Internazionale contro le discriminazioni di genere

Come ogni 17 maggio, in occasione della Giornata Internazionale contro omo, lesbo, trans e bifobia, la RE.A.DY, Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, organizza una campagna nazionale di sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni basate su genere e orientamento sessuale.

La Città metropolitana di Torino, da tempo partner della Rete RE.A.DY, invita amministratori e cittadinanza a riflettere su questi temi, a superare i pregiudizi e ad approcciare le diversità come elementi di arricchimento e crescita individuale e collettiva. Quest’anno, nel rispetto delle disposizioni di legge dovute alla gestione dell’emergenza Covid19, l’azione decisa durante l’ultimo incontro nazionale “Le parole che includono” si sposta online e si arricchisce della collaborazione con Lovers Film Festival, diretto da Vladimir Luxuria e Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Dalle 9 fino alle 24 di domenica 17 maggio il sito e le pagine social di Lovers Film Festival proporranno una maratona di film a tematica LGBT e testimonianze di molti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attivismo che, attraverso dei video-contributi inediti, celebreranno l’amore in tutte le sue forme.